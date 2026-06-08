بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين الجدد على ذمة القضايا المتهم فيها صبري نخنوخ.

وجاءت إجراءات الضبط في سياق التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة في القضايا المتهم فيها صبري نخنوخ وأعوانه، ومن بين الذين تم ضبطهم صديقه يحيى الصعيد وابن شقيقته وعددا من مساعديه.

وتواصل النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، على خلفية اتهامهما وآخرين في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بمقاطع الفيديو التي وثقت أحداث الواقعة، للوقوف على دور كل منهما وملابسات المشاجرة.