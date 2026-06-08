الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم أحد أهم ركائز الصحة العامة، إذ يسهم الماء في دعم وظائف الأعضاء وتنظيم العمليات الحيوية اليومية، ولا يقتصر الترطيب على شرب الماء فقط، بل يمكن الاعتماد على مجموعة من الأطعمة الغنية بالماء والتي توفر عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.

ووفقا لموقع Verywell Health، هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي وتحسين الصحة العامة بفضل محتواها المرتفع من السوائل.

فوائد البطيخ

البطيخ من أبرز الفواكه المرطبة بنسبة ماء تصل إلى 92%، كما يحتوي على السيترولين والليكوبين والبوتاسيوم، إضافة إلى الألياف.

هل الخيار يرطب الجسم؟

الخيار من أكثر الأطعمة الغنية بالماء، حيث تصل نسبة المياه فيه إلى نحو 96%، كما يحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة مثل فيتامين K وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

تأثير الفراولة على الجسم

تتكون الفراولة من نحو 92% ماء، وتتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، مع غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين.

دور الطماطم في ترطيب الجسم

تحتوي الطماطم على حوالي 94% من الماء، وتوفر فيتامينات A وC وK إلى جانب البوتاسيوم ومضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، الذي يدعم صحة الخلايا.

هل الخوخ مفيد للجسم؟

يحتوي الخوخ على نحو 88% من الماء، ويزود الجسم بفيتامين C والبوتاسيوم ومجموعة فيتامينات B والألياف.

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