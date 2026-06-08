أمراض القلب من أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بالنظام الغذائي، وبينما يظن كثيرون أن السكر الأبيض هو العدو الأول لصحة القلب، إلا أن هناك أطعمة أخرى قد تشكل خطرا أكبر عند الإفراط في تناولها، نظرا لتأثيرها المباشر على مستويات الدهون وضغط الدم وصحة الأوعية الدموية، وفقا لما أوضحه الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي".

اللحوم المصنعة وأضرارها على صحة القلب

اللحوم المصنعة، مثل السجق واللانشون والبسطرمة والهوت دوج، من الأطعمة الأكثر ضررا على صحة القلب، ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والمواد الحافظة، ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

تأثير الدهون المتحولة على القلب

الدهون المتحولة من أخطر المواد التي قد تؤثر سلبا على القلب، وتنتشر بكثرة في المخبوزات الصناعية وبعض الأطعمة المقلية، وتسهم في زيادة مستويات الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول الجيد، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف تهدد الأطعمة فائقة المعالجة صحة الأوعية الدموية؟

تشمل هذه الأطعمة الشيبسي والبسكويت الصناعي والوجبات السريعة والحلويات المغلفة، وقد تربط العديد من الدراسات الحديثة بين الإفراط في تناولها وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن زيادة خطر الوفاة المبكرة.

مخاطر المشروبات المحلاة بالسكر على صحة القلب

المشروبات المحلاة من أكثر المصادر الخفية للسكريات المضافة، إذ تحتوي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة على كميات كبيرة من السكر يتم استهلاكها بسهولة وفي وقت قصير، ويرتبط الإفراط في تناولها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن تأثيرها السلبي على الوزن ومستويات السكر في الدم.