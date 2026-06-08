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مأساة على الهواء.. سيدة بالباجور تتناول مادة سامة بعد حديثها عن معاناتها

كتب : أحمد الباهي

11:52 م 08/06/2026

محاولة انتحار لسيدة مريضة بالسرطان بالباجور - ارشي

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شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة والتعاطف بين الأهالي، بعد ظهور سيدة مريضة بالسرطان في بث مباشر عبر حساب على موقع «فيسبوك» يحمل اسم «شهد شهد»، تحدثت خلاله عن معاناتها مع المرض وظروفها المعيشية الصعبة.

بث مباشر يكشف المعاناة

ظهرت السيدة خلال البث وهي تتحدث عن رحلة علاجها مع مرض السرطان، مؤكدة أنها مطلقة وتعول أبناءها، وتعاني من ظروف نفسية ومادية صعبة، في ظل امتناع طليقها عن سداد النفقات، ما أثار حالة من القلق بين المتابعين.

محاولات للوصول إليها

وفور تداول مقطع البث المباشر، حاول عدد من أهالي المدينة الوصول إلى مكان السيدة للاطمئنان عليها، حتى جرى تحديد موقع إقامتها والتوجه إليه.

وبحسب شهود عيان، تبين أنها تناولت مادة سامة، ما استدعى سرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.

نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي

جرى نقل السيدة بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تخضع للرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة لحالتها الصحية.

حالة من التعاطف ومتابعة رسمية

وسادت حالة من التعاطف بين أهالي الباجور عقب انتشار تفاصيل الواقعة، فيما طالب عدد من المواطنين بتقديم الدعم والمساندة للسيدة وأبنائها في ظل ظروفها الصحية والمعيشية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة والوقوف على ملابسات الواقعة، بالتوازي مع الجهود الطبية لإنقاذ حياتها.

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الباجور المنوفية محاولة انتحار مريضة سرطان مستشفى شبين الكوم الجامعي

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