حرصت بعثة منتخب روسيا للشباب، بزيارة أهرامات الجيزة قبل خوض مباراتين وديتين أمام منتخبنا الوطني، مواليد 2007، استمتع خلالها اللاعبون والجهاز الفني بالأجواء وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.



وكانت بعثة منتخب روسيا قد وصلت القاهرة يوم 3 يونيو الحالي، حيث التقى المنتخبان المصري والروسي، مساء السبت الماضي، في المواجهة، التي انتهت لصالح مصر 3-1، ومن المقرر أن يلتقيا غدًا فى الثامنة مساءً في اللقاء الثاني بمركز المنتخبات الوطنية.

ويذكر أن اللقاء جاء ضمن تحضيرات شباب "الفراعنة" لبطولة شمال أفريقيا تحت 30 سنة التي تستضيفها مصر وتأهل لنهائيات كأس أفريقيا للشباب.