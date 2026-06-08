كشفت الفنانة غادة عادل تفاصيل أزمتها مع الفيلر الدائم، مؤكدة أن آثاره ظهرت بعد سنوات من حقنه وتسببت في تغير ملامح وجهها وخضوعها لرحلة علاج طويلة.

غادة عادل والفيلر الدائم

وخلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، تحدثت غادة عادل عن المعاناة التي مرت بها بسبب الفيلر الدائم، مشيرة إلى أنها فكرت في الابتعاد عن التمثيل لفترة بسبب التغيرات التي طرأت على ملامحها.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن حقن الفيلر ومخاطرها، وفقا لموقع Mayo Clinic.

ما هي حقن الفيلر؟

حقن الفيلر هي إجراء تجميلي غير جراحي يستخدم لتحسين مظهر البشرة، خاصة في منطقة الوجه، من خلال حقن مواد هلامية تحت الجلد للمساعدة على استعادة الحجم المفقود وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



مخاطر وأضرار حقن الفيلر

رغم انتشار حقن الفيلر كأحد أشهر الإجراءات التجميلية غير الجراحية، فإنها قد ترتبط بعدد من المضاعفات والآثار الجانبية التي تختلف حدتها من شخص لآخر، ومن أبرزها:

-التورم والاحمرار في موضع الحقن.

-الألم والكدمات والنزيف البسيط.

-الحكة أو ظهور طفح جلدي.

-تشوه ملامح الوجه أو عدم تناسق النتائج.

-تكتلات أو تليفات تحت الجلد.

-تغيرات غير متوقعة في شكل البشرة وملامح الوجه.

-زيادة خطر الإصابة بعدوى، إذ قد تشكل بعض المواد المحقونة بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

في حالات نادرة، قد يؤدي الحقن الخاطئ داخل أحد الأوعية الدموية إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلف الأنسجة أو فقدان البصر أو السكتة الدماغية.

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