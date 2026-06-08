سرطان الفم من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تتطور بصمت في مراحلها الأولى، ما يجعل الانتباه إلى أعراضه المبكرة أمرا ضروريا.

وفقا لموقع "health"، إليكم العلامات التحذيرية التي قد تكشف الإصابة به، والأسباب، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة:

ما هو سرطان الفم؟

ورم سرطاني يُصيب أجزاء مختلفة من تجويف الفم، مثل الشفاه واللسان واللثة، وقد يبدأ في الخلايا الحرشفية المبطنة للفم، والتي قد تتعرض لتغيرات جينية تؤدي إلى نموها بشكل غير طبيعي وتحولها إلى خلايا سرطانية.

وتكمن خطورة المرض في أنه قد يشبه في بدايته بعض المشكلات الفموية الشائعة، إلا أن الأعراض تستمر لفترات طويلة ولا تختفي تلقائيا، ومع مرور الوقت يمكن أن ينتشر السرطان إلى الحلق والعنق ومناطق أخرى من الجسم.

ما أعراض سرطان الفم؟

تختلف أعراض سرطان الفم من شخص لآخر، لكن هناك مجموعة من العلامات الشائعة التي تستدعي استشارة الطبيب، من بينها:

ظهور تقرحات أو بقع داخل الفم أو على الشفاه لا تلتئم خلال أسبوعين.

بقع خشنة أو متقشرة على الشفاه أو اللثة أو بطانة الفم.

الشعور بخدر أو ألم في الوجه أو الرقبة أو الفم دون سبب واضح.

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

رائحة فم كريهة ومستمرة.

ألم متكرر في الأذن.

نزيف داخل الفم دون سبب معروف.

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث.

صعوبة تحريك الفك أو اللسان.

تطور سرطان الفم

ينشأ سرطان الفم عادة في الخلايا الحرشفية التي تغطي الأسطح الداخلية للفم، وعندما تتعرض المادة الوراثية داخل هذه الخلايا لطفرات جينية، تبدأ في النمو بصورة غير طبيعية، ما قد يؤدي إلى تكون الأورام السرطانية.

ومع استمرار نمو هذه الخلايا، قد تمتد إلى أجزاء أخرى من الفم أو الحلق، وقد تصل في المراحل المتقدمة إلى مناطق مختلفة من الرأس والرقبة.

أجزاء الفم التي قد تتأثر بالمرض

يمكن أن يظهر سرطان الفم في عدة مناطق، أبرزها:

الشفاه.

اللثة.

بطانة الخدين من الداخل.

الثلثان الأماميان من اللسان.

قاع الفم.

المنطقة الواقعة خلف ضرس العقل مباشرة.

من الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم؟

الرجال، إذ ترتفع معدلات الإصابة بينهم مقارنة بالنساء.

المدخنون ومستخدمو مختلف أنواع منتجات التبغ.

الأشخاص الذين يتعرضون لفترات طويلة لأشعة الشمس دون توفير حماية كافية للشفاه.

المصابون بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الفم، ما قد يزيد من احتمالية التعرض للمرض.

طرق الوقاية من سرطان الفم

يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم من خلال اتباع مجموعة من النصائح البسيطة، ومنها:

علاج مشكلات الأسنان مبكرا؟

الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتقلل فرص تعرضها للتلف.

ينصح بإجراء فحص شهري للفم أمام المرآة باستخدام إضاءة جيدة، مع مراقبة اللسان واللثة بحثا عن أي تغيرات أو بقع غير طبيعية.

متى يجب الذهاب للطبيب المختص فورا؟

من الضروري عدم تجاهل أي قرحة أو بقعة حمراء أو بيضاء داخل الفم تستمر لأكثر من أسبوعين دون تحسن، وفي هذه الحالة، يجب التوجه إلى طبيب الأسنان أو الأورام لإجراء الفحوصات اللازمة.

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