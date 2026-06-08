تتحول العادات اليومية الصغيرة مع مرور الوقت إلى عوامل مؤثرة في الصحة النفسية والجسدية، إذ يمكن لتغييرات بسيطة أن تحدث فارقا واضحا في نمط الحياة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويؤكد خبراء الصحة النفسية والسلوك أن الالتزام بروتين يومي بسيط ومستمر يساهم في تحسين المزاج وزيادة الإنتاجية وتعزيز الشعور بالرضا، وفقا لما أورده موقعا "Healthline" و"Psychology Today".

1- شرب الماء فور الاستيقاظ

البدء في اليوم بكوب من الماء يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الأيض بعد ساعات النوم، كما أن الترطيب الجيد يحسن التركيز ويقلل من الشعور بالتعب خلال اليوم، الالتزام بهذه العادة لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة وتحسين صحة الجلد.

2- تخصيص 10 دقائق للتأمل

التأمل اليومي لمدة 10 دقائق يساعد على تهدئة العقل وتقليل التوتر والقلق، والالتزام بعادة التأمل لمدة شهر يمكن أن يحسن النوم، ويزيد القدرة على التركيز، ويخفف الضغط النفسي بشكل ملحوظ.

3- المشي يوميا لمدة 20 دقيقة

المشي البسيط يوميا يساهم في تحسين الدورة الدموية وزيادة النشاط البدني، حتى المشي القصير يمكن أن يعزز المزاج ويحسن صحة القلب ويقلل من التوتر إذا تم الالتزام به بشكل منتظم.

4- تدوين ثلاث نقاط إيجابية يوميا

كتابة ثلاثة أحداث أو أمور إيجابية حدثت خلال اليوم تساعد على تعزيز الشعور بالامتنان وتحسين الصحة النفسية، هذه العادة البسيطة تزيد من التفكير الإيجابي وتقلل التركيز على المشاكل عند الالتزام بها يوميا لمدة شهر.

5- تقليل وقت الهاتف قبل النوم

ابتعاد الهاتف عن السرير قبل ساعة من النوم يساهم في تحسين جودة النوم وتقليل الأرق، الالتزام بهذه العادة لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى نوم أعمق وصباح أكثر نشاطا.

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