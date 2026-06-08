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محافظ جنوب سيناء يمنح مهلة 15 يومًا لإزالة المخالفات بخليج نعمة (صور)

كتب : رضا السيد

11:47 م 08/06/2026
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    الجولة
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    جولة ليلية للمحافظ
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    متابعة الاشغالات بخليج نعمة
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    متابعة الاشغالات

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أجرى محافظ جنوب سيناء جولة ليلية مفاجئة بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للشوارع، في إطار المتابعة المستمرة للمدن السياحية بالمحافظة.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد المحافظ خلال جولته ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات المحددة للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمنطقة خليج نعمة، مع الالتزام بخط التنظيم وعدم التعدي على المساحات المخصصة أو استغلالها بالمخالفة.

إزالة فورية للمخالفات

ووجه المحافظ بسرعة التعامل مع أي إشغالات أو مخالفات تؤثر على الحركة أو المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فورًا، وتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.

مهلة 15 يومًا لتقنين الأوضاع

وأعلن المحافظ منح مهلة مدتها 15 يومًا لأصحاب المنشآت لتقنين أوضاعهم وإزالة المخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتابع التنفيذ بشكل مستمر، ولن يُسمح باستمرار أي أوضاع مخالفة.

جولات ميدانية مستمرة

وأشار إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي ضمن خطة المتابعة المستمرة بمختلف مدن المحافظة، بهدف الحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

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جنوب سيناء خليج نعمة شرم الشيخ تقنين الأوضاع إزالة المخالفات

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