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محمد شبانة: حسين عموتة الأقرب لتدريب الأهلي

كتب : محمد عبد السلام

11:27 م 08/06/2026 تعديل في 11:38 م

شعار الأهلي

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كشف الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر قناة "CBC" عن اقتراب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تعمل حاليًا على إنهاء التفاصيل النهائية للتعاقد مع المدرب المغربي لمدة موسمين، من خلال جلسات مستمرة بين سيد عبد الحفيظ وياسين منصور.

وأوضح أن ملف المدير الفني تتم إدارته بالكامل بواسطة الثنائي عبد الحفيظ ومنصور، مع عرض كافة التطورات على محمود الخطيب بشكل مستمر، في إطار نهج قائم على التشاور قبل اتخاذ القرار النهائي.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن حسين عموتة أصبح الخيار الأقرب لتولي تدريب الأهلي، نظرًا لما يمتلكه من سيرة ذاتية قوية وخبرات ناجحة، إلى جانب شخصيته التدريبية الصارمة التي تتناسب مع طموحات النادي في المرحلة المقبلة.

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الأهلي مدرب الأهلي حسين عموتة

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