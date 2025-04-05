بـ3 مكونات.. مشروب طبيعي لمحاربة نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة

كتبت- نرمين ضيف الله

بعض المشروبات الطبيعية تساهم في تحسين صحة القلب، وتقوية جهاز المناعة، والوقاية من نزلات البرد.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" مشروبات مفيدة لصحة الجسم وقت نزلات البرد وفقا لموقع"هيلث لاين".

مشروب الزنجبيل والعسل والليمون

الزنجبيل

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعزز الدورة الدموية ويحسن صحة القلب.

العسل

يعزز المناعة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا.

الليمون

غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحارب نزلات البرد.

طريقة التحضير

اغلي قطعة من الزنجبيل الطازج في ماء، ثم أضف عصير نصف ليمونة وملعقة من العسل، اشربه دافئًا.

وهناك مشروبات أخرى تتمثل فيما يلي:

مشروب الكركم والحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل كمضاد قوي للالتهابات وتحسن صحة القلب.

الحليب يمد الجسم بالكالسيوم وفيتامين D اللذين يساعدان في تقوية العظام وتقوية الجهاز المناعي.

طريقة التحضير

أضف نصف ملعقة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وامزج جيدًا.

يمكن إضافة العسل للتحلية.

شاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحسن صحة القلب وتخفض مستويات الكوليسترول.

كما أنه يعزز المناعة ويحتوي على مركبات تساعد في مكافحة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.

طريقة التحضير

انقع كيس شاي أخضر في ماء ساخن لمدة 3-5 دقائق.

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