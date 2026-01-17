إعلان

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

كتب : محمد نصار

11:14 ص 17/01/2026 تعديل في 11:48 ص

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "دليل العمرة" في كتاب بسيط العبارةِ، قليل الصفحاتِ؛ يُعنى ببيانِ مناسكِ العمرةِ، ويوضحُ أحكامها توضيحًا موجزًا.

كما يلخصُ الدليل مختاراتٍ فقهية من أحكامِ العمرةِ التي يظهرُ فيها التيسيرُ ورفعُ الحرجِ عن زوارِ بيتِ اللهِ الحرامِ، وينبهُ إلى آدابِ زيارةِ سيدِ الأنامِ ومسْكِ الختامِ سيدنا رسولِ اللهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ.

ويمكن تحميل الدليل عبر الرابط التالي، اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي أحكام مناسك العمرةِ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
أخبار المحافظات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
شئون عربية و دولية

البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب اليوم السبت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا