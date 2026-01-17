رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "دليل العمرة" في كتاب بسيط العبارةِ، قليل الصفحاتِ؛ يُعنى ببيانِ مناسكِ العمرةِ، ويوضحُ أحكامها توضيحًا موجزًا.

كما يلخصُ الدليل مختاراتٍ فقهية من أحكامِ العمرةِ التي يظهرُ فيها التيسيرُ ورفعُ الحرجِ عن زوارِ بيتِ اللهِ الحرامِ، وينبهُ إلى آدابِ زيارةِ سيدِ الأنامِ ومسْكِ الختامِ سيدنا رسولِ اللهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ.

ويمكن تحميل الدليل عبر الرابط التالي، اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟