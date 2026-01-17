مباريات الأمس
إعلان

"لا أشواط إضافية".. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة مصر ونيجيريا بالتعادل؟

كتب : هند عواد

12:57 م 17/01/2026
يضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعدا مع نظيره النيجيري، مساء اليوم، في إطار منافسات مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستضيف ملعب مركب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء المغربية، مباراة مصر ونيجيريا، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة مصر ونيجيريا بالتعادل؟

في حالة انتهاء الوقت الأصلي من مباراة مصر ونيجيريا، بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، دون لعب الأشواط الإضافة، ووفقا للوائح الاتحاد الأفريقي "كاف".

وتنص اللائحة على: "جميع مباريات البطولة في الأدوار الإقصائية، حال انتهت بالتعادل في الوقت الأساسي، يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح، حال ظل الميزان متساويًا بين الفريقين، وهو عكس ما تشير إليه في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع".

مصر ونيجيريا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تعادل مصر ونيجيريا

