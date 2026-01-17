مباريات الأمس
مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا

كتب-مراسل مصراوي:

10:29 ص 17/01/2026
يجري حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 6 تغييرات على تشكيلته ضد نيجيريا، مساء اليوم، في كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نيجيريا، في السابعة مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

ويشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأتين، بالدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ومصطفى محمد في الهجوم، كما يدفع العميد بحمدي فتحي وخالد صبحي بدلا من ياسر إبراهيم وفتوح للإصابة، ومهند لاشين بدلا من مروان عطية الذي تعرض للإيقاف، وزيزو وتريزيجيه.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر مصر ونيجيريا موعد مباراة مصر ونيجيريا مفاجأة في تشكيل مصر

