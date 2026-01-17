ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت 17-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

