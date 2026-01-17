إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والزيت والسكر والذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:08 م 17/01/2026

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت 17-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والزيت والسكر اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

