مدينة رأس سدر تضع مطبات للسلامة وتناشد قائدي السيارات بالحذر

كتب : رضا السيد

02:04 م 17/01/2026

أعمال تركيب المطبات

جنوب سيناء - رضا السيد:

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، قائدي السيارات بتوخي الحيطة والحذر وتقليل السرعة في بعض المناطق، نظرًا لتركيب مطبات صناعية جديدة.

وقال حسني محمد راشد، رئيس المدينة، إن المطبات تُركب حاليًا على الطريق الرابط بين الطريق الدولي والطريق الساحلي خلف جامعة الملك سلمان، والطريق الرابط بين الطريق الدولي والساحلي أمام الجامعة، ضمن خطة تطوير الطرق للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح "راشد" أن تركيب المطبات يتم بدعم من إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة العامة للبترول، وبالتنسيق الكامل بين وحدة مرور رأس سدر والوحدة المحلية، في أماكن استراتيجية لتقليل السرعة أمام الجامعات والمدارس والمواقف، وفي جميع المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأكد رئيس المدينة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن المطبات تُنفذ وفق المواصفات الفنية المطلوبة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي حوادث محتملة.

