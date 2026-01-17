محافظ جنوب سيناء يوفر مواصلات ومقر إقامة لطلاب الإعدادية بالوديان

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تعليمات بتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب الشهادة الإعدادية بوادي إسلا وعريق ووادي ميعر إلى مقر لجان الامتحانات بمدينة الطور، وإعادتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الامتحانات، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور.

وأشار عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الاستجابة تعكس حرص المحافظ على استكمال تعليم الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وسلسة لأداء الامتحانات بمدينة الطور.

وأضاف وكيل الوزارة أن المحافظ أصدر أيضًا تعليماته لرئيس مدينة رأس سدر بتوفير مقر إقامة لأبناء تجمع النهايات والرينة من طلاب الشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات، ضمن جهود المحافظة لتقديم دعم متكامل للعملية التعليمية وضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم في بيئة مناسبة.