إعلان

محافظ جنوب سيناء يوفر مواصلات ومقر إقامة لطلاب الإعدادية بالوديان

كتب : رضا السيد

02:01 م 17/01/2026

محافظ جنوب سيناء -الدكتور خالد مبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تعليمات بتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب الشهادة الإعدادية بوادي إسلا وعريق ووادي ميعر إلى مقر لجان الامتحانات بمدينة الطور، وإعادتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الامتحانات، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور.

وأشار عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الاستجابة تعكس حرص المحافظ على استكمال تعليم الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وسلسة لأداء الامتحانات بمدينة الطور.

وأضاف وكيل الوزارة أن المحافظ أصدر أيضًا تعليماته لرئيس مدينة رأس سدر بتوفير مقر إقامة لأبناء تجمع النهايات والرينة من طلاب الشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات، ضمن جهود المحافظة لتقديم دعم متكامل للعملية التعليمية وضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم في بيئة مناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقر إقامة لطلاب الإعدادية بالوديان محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك توفير مواصلات لطلاب الإعدادية بالوديان لجان الامتحانات بمدينة الطور طلاب الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
حوادث وقضايا

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان
أخبار مصر

فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا