مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية

كتب : هند عواد

11:33 ص 17/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن القناة الجزائرية الأرضية المجانية، نقل مباراة مصر ونيجيريا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

يستضيف ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، مباراة مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا، في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهكذا يختتم الفراعنة مشاركتهم رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية.

ويدير الحكم المغربي جلال جيد، مباراة مصر ونيجيريا، ويعاونه كل من، زكريا برينسي وأكركاد مصطفى وحسني خليل، والحكم الرابع بيتر واويرو كاماكُو.

تردد القناة الجزائرية الأرضية المجانية لنقل مباراة مصر ونيجيريا

يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا، بالمجان، من خلال التردد التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

يمكن ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم

2- اختيار التركيب أو إعداد القنوات

3- اختيار إضافة تردد جديد

4- إدخال بيانات التردد المذكورة في الأعلى

5- الضغط على كلمة بحث ثم حفظ القناة

6- الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو

الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، الضغط على زر BISS، ثم إدخال الشفرة:

1100001100000000

ثم الضغط على موافق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تردد قناة الجزائرية الأرضية القناة الأرضية الجزائرية على النايل سات بث مباشر فتح قناة الجزائرية الأرضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
أول تعليق من السيسي على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
أخبار مصر

أول تعليق من السيسي على رسالة ترامب بشأن سد النهضة

عصام عمر يواصل الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على يانجو بلاي
زووم

عصام عمر يواصل الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على يانجو بلاي
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
شئون عربية و دولية

البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا