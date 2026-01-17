"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

أعلن القناة الجزائرية الأرضية المجانية، نقل مباراة مصر ونيجيريا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

يستضيف ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، مباراة مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا، في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهكذا يختتم الفراعنة مشاركتهم رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية.

ويدير الحكم المغربي جلال جيد، مباراة مصر ونيجيريا، ويعاونه كل من، زكريا برينسي وأكركاد مصطفى وحسني خليل، والحكم الرابع بيتر واويرو كاماكُو.

تردد القناة الجزائرية الأرضية المجانية لنقل مباراة مصر ونيجيريا

يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا، بالمجان، من خلال التردد التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

يمكن ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم

2- اختيار التركيب أو إعداد القنوات

3- اختيار إضافة تردد جديد

4- إدخال بيانات التردد المذكورة في الأعلى

5- الضغط على كلمة بحث ثم حفظ القناة

6- الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو

الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، الضغط على زر BISS، ثم إدخال الشفرة:

1100001100000000

ثم الضغط على موافق