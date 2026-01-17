الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد المواطنين، بزعم قيام رجال الشرطة بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية باحتجاز شقيقه وإجباره على التنازل عن محضر تصادم مروري، موضحة حقيقة الواقعة كاملة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ سابق وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها شقيق الشاكي، وسيارة نقل "مقطورة" أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص. وعلى الفور، تم الاتصال بإدارة شرطة النجدة، حيث جرى اصطحاب طرفي الحادث إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال الشاكي، أقر بحدوث التصادم، وقرر أنه تم التصالح بين الطرفين داخل القسم دون أي ضغوط أو إكراه، نافيًا بشكل قاطع قيام رجال الشرطة باحتجاز شقيقه أو تهديده بحبسه لإجباره على التنازل عن المحضر.

كما نفى توجيه أي اتهامات باطلة لشقيقه لصالح الطرف الآخر.

وأوضح الشاكي أن ما تم نشره جاء نتيجة سوء فهم منه، حيث ظن عن طريق الخطأ أن شقيقه أُجبر على التصالح، قبل أن يتبين له عدم صحة ذلك، معترفًا بعدم دقة ما ورد في شكواه، ومقرًا بتنازله الكامل عنها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشاكي لادعائه الكاذب ونشر معلومات غير صحيحة، مشددة على حرصها الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، والتعامل بحسم مع أية محاولات لترويج شائعات من شأنها النيل من الثقة في أجهزة الدولة أو الإساءة لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟