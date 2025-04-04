5 علامات تكشف الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

كتب - سيد متولي

جلطة القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وغالبا ما تكون صامتة، فقد لا يلاحظ المصابون بها أي أعراض في البداية، ما يجعل من الصعب تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن هناك علامات تكشف الإصابة بجلطات القلب، تستدعي التوجه للمستشفى فورا، وتتمثل في:

عدم الراحة في الصدر الذي يشبه الضيق أو الثقل

هل تشعر بضغط أو انقباض متقطع؟، يُعد ألم الصدر من أكثر أعراض الجلطة القلبية شيوعًا.

صعوبة التنفس

هل تعاني من صعوبة في التنفس؟.. قد يكون ضيق التنفس علامة تحذيرية على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح، يحدث هذا عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، مسببا الجلطة القلبية.

إعياء شديد

الشعور بالتعب الشديد والإعياء دون سبب واضح لهذا الأمر، قد يكشف عن حدوث جلطة حادة في القلب.

الشعور بالقيء

الشعور بالقيء بشكل مفاجئ من أعراض جلطة القلب الحادة، التي تستدعي زيارة المستشفى فورا.

التعرق

التعرق الغزير قد يكشف عن الإصابة بجلطة القلب، وهو أمر يستدعي زيارة المستشفى فورا.

أسباب جلطة القلب

نقص مستوى الأكسجين في الدم

ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

عدم السيطرة على نسبة السكر

الضغط المرتفع

مرض الكلى المزمن

الرجفان الأذيني " اضطراب نظم القلب".

طرق الوقاية من جلطات القلب

تحسين صحة القلب

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب التدخين

تناول الأدوية.

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