صلاح في عيون نجوم ليفربول: "حمل الفريق على عاتقه ولا يرحم"

"قبل مباراة الوداع".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال 9 سنوات؟

ساعات قليلة تفصلنا عن متابعة المباراة الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويخوض صلاح مباراته الأخيرة مع الريدز غدا الأحد 24 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ38 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان النجم المصري أعلن في وقت سابق، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم محمد صلاح مسيرة مميزة رفقة الريدز، خلال 9 سنوات حقق خلالهم العديد من الإنجازات، سواء على الصعيد الفردي أو على المستوى الجماعي.

أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح

1- مانشستر يونايتد، 18 مباراة، 16 هدفا

2- توتنهام، 25 مباراة، 16 هدفا

3- وست هام، 19 مباراة، 13 هدفا

4- مانشستر سيتي، 26 مباراة، 13 هدفا

5- بورنموث، 14 مباراة، 12 هدفا

تكريم تاريخي مرتقب لمحمد صلاح

وسيكون النجم المصري، على موعد مع ليلة تاريخية غدا الأحد، إذ سيكون هناك تكريما خاصا لصلاح في مباراة فريقه أمام برينتفورد، التي ستكون له رفقة الريدز.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح، كان قد انضم إلى ليفربول في يوليو من عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي.

