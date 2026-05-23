الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح

كتب : يوسف محمد

07:19 م 23/05/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح (3)
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح وجوردان هندرسون

ساعات قليلة تفصلنا عن متابعة المباراة الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويخوض صلاح مباراته الأخيرة مع الريدز غدا الأحد 24 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ38 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان النجم المصري أعلن في وقت سابق، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم محمد صلاح مسيرة مميزة رفقة الريدز، خلال 9 سنوات حقق خلالهم العديد من الإنجازات، سواء على الصعيد الفردي أو على المستوى الجماعي.

أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح

1- مانشستر يونايتد، 18 مباراة، 16 هدفا

2- توتنهام، 25 مباراة، 16 هدفا

3- وست هام، 19 مباراة، 13 هدفا

4- مانشستر سيتي، 26 مباراة، 13 هدفا

5- بورنموث، 14 مباراة، 12 هدفا

تكريم تاريخي مرتقب لمحمد صلاح

وسيكون النجم المصري، على موعد مع ليلة تاريخية غدا الأحد، إذ سيكون هناك تكريما خاصا لصلاح في مباراة فريقه أمام برينتفورد، التي ستكون له رفقة الريدز.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح، كان قد انضم إلى ليفربول في يوليو من عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول وبرينتفورد

الرئيس السيسي يشيد بدور جامعة القاهرة في بناء الإنسان الإفريقي.. ماذا قال؟
"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح
DFSK E5.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة REEV جديدة في السوق المصري
البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
