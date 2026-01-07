تبدو الإنفلونزا في بدايتها مرضا بسيطا يشبه نزلات البرد، إلا أن بعض الحالات قد تتطور سريعا إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، ما يستوجب التوجه الفوري إلى المستشفى وعدم الاستهانة بالأعراض.

وهذه العلامات التحذيرية لا تعد عادية، ويجب التعامل معها بجدية حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتمثل أخطر مؤشرات الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا فيما يلي:

1- صعوبة التنفس أو الانخفاض الحاد في مستوى الأكسجين

عندما يشعر المريض بضيق شديد في التنفس، أو يصبح التنفس أسرع من المعدل الطبيعي، فقد يشير ذلك إلى التهاب رئوي حاد أو نقص خطير في الأكسجين.

كما أن ظهور لون أزرق حول الشفاه أو الوجه يعد علامة طارئة على تراجع وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويستلزم التوجه إلى قسم الطوارئ دون تردد.

2- ألم شديد في الصدر أو ضغط مستمر في البطن

قد يدل الشعور بألم حاد أو مستمر في الصدر، أو ضغط قوي في البطن، على مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي المتقدم، أو التهاب عضلة القلب، أو مشكلات أخرى في الأعضاء الحيوية.

وفي حال تزامن الألم مع صعوبة في التنفس أو الشعور بالدوار، يجب التوجه إلى المستشفى فورا دون انتظار.

3- دوخة أو أعراض عصبية مفاجئة

تؤثر الإنفلونزا على الجسم بأكمله، وعند ظهور أعراض عصبية مثل الارتباك المفاجئ، أو صعوبة البقاء مستيقظا، أو نوبات تشنج، فقد يشير ذلك إلى انتشار العدوى إلى الجهاز العصبي أو إلى استجابة التهابية خطيرة في الجسم.

الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا

يمكن لأي شخص الإصابة بالإنفلونزا، حتى الأصحاء، كما قد تحدث مضاعفات خطيرة في أي عمر. إلا أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للخطر، وتشمل:

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر

المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض القلب

النساء الحوامل

الأطفال دون سن الخامسة، خاصة دون سن الثانية

علامات تحذيرية طارئة لمضاعفات الإنفلونزا

ينبغي الحصول على رعاية طبية فورية عند ظهور أي من العلامات التالية:

عند الأطفال

1- سرعة أو صعوبة التنفس

2- ازرقاق الشفاه أو الوجه

3- انكماش الأضلاع مع كل نفس

4- ألم في الصدر

5- ألم عضلي شديد (رفض الطفل المشي)

6- الجفاف (انقطاع البول لمدة 8 ساعات، جفاف الفم، عدم ذرف الدموع عند البكاء)

7- قلة الانتباه أو ضعف التفاعل عند اليقظة

8- نوبات تشنج

9- ارتفاع شديد في درجة الحرارة

لدى البالغين

1- صعوبة أو ضيق في التنفس

2- ألم أو ضغط مستمر في الصدر أو البطن

3- دوار مستمر، تشوش ذهني، أو عدم القدرة على الاستيقاظ

4- نوبات تشنج

5- قلة أو انعدام التبول

6- ألم عضلي شديد

7- ضعف شديد أو فقدان الاتزان

8- حمى أو سعال يتحسنان ثم يعودان أو يزدادان سوءا

