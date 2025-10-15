علامات تحذيرية للجلطات.. تعرف عليها قبل فوات الأوان

الجلطات الدموية تشكل تهديدا صحيا خطيرا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

وتحدث الجلطة عندما تتكون كتلة دموية تعيق تدفق الدم في الأوعية الدموية، مما يسبب أعراضا تختلف باختلاف مكان الجلطة وحجمها.

وفقا لموقع Very well health، إليك العلامات التحذيرية الأساسية للجلطات الدموية وأسبابها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال الاشتباه بالإصابة.

أسباب الجلطات الدموية

تتعدد عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بتجلط الدم، منها:

-السمنة

-العمليات الجراحية

-بعض أنواع السرطان

-الانسداد الرئوي

-الخمول البدني وقلة الحركة

-التدخين

-تصلب الشرايين

-الإصابة بفيروس كورونا

علامات الجلطة الدموية حسب مكانها

في القلب

-غثيان وتعرق ودوخة

-فقدان الوعي

-ألم في الصدر قد يمتد للفك أو الذراع الأيسر

-ضيق في التنفس

في الذراعين أو الساقين

-شعور بالخدر أو الوخز أو ثقل في الطرف

-دفء وازدياد بروز الأوردة المحيطة

-ألم وتورم واحمرار في المنطقة المصابة

- في حالة الجلطة الشريانية، قد يصبح الطرف شاحبا أو أزرق اللون وباردا

في الرئتين "الانسداد الرئوي"

-سعال دموي

-انخفاض ضغط الدم

-زيادة ضربات القلب

-ألم حاد في الصدر

-صعوبة وضيق في التنفس

-إغماء وفقدان الوعي في الحالات الحرجة

في الدماغ

-نوبات أو شلل جزئي في الجسم

-صداع شديد مفاجئ

-تشوش الرؤية

-صعوبة في التحدث أو تغيرات في الشخصية

كيف تتصرف إذا اشتبهت بوجود جلطة دموية؟

عند ظهور أي من الأعراض السابقة، من الضروري التوجه للطبيب فورا، فالتشخيص المبكر للجلطات الدموية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعضاء أو الوفاة.

حتى الجلطات السطحية التي تبدو غير مؤذية قد تتطور إلى مشاكل صحية أكبر إذا لم تعالج.

أقرأ أيضًا:

هشاشة العظام.. هل يكون الإشعاع علاجًا فعالًا لتخفيف آلام؟

بخطوات بسيطة.. كيف تتجنب المخاطر الصحية للجلوس الطويل؟

5 نجمات خطفن الأنظار بإطلالات "الوايت كالملاك" في صيف 2025

قبل انطلاقه.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بموسم الرياض 2024

عروس صينية تطالب خطيبها السابق بدفع "رسوم عناق"- ما القصة؟