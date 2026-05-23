إعلان

عمرو أديب يهاجم منتقدي المونوريل: أين كنتم قبل التنفيذ؟

كتب : حسن مرسي

10:59 م 23/05/2026

الإعلامي عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروعات تطوير كثيرة في نزلة السمان جرى إيقافها منذ عصر الرئيس الأسبق مبارك، مما يعكس وجود مشكلة بهذه المنطقة.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أنه لا يعلم ما إذا كان مشروع تطوير نزلة السمان ضرورياً لمضاعفة العوائد السياحية، وإذا لم يكن كذلك فلماذا يُنفذ.

وأشار إلى أن طريقة التفكير والتعاطي مع المشروعات خاطئة، فالانتقادات تأتي بعد التنفيذ وليس في مرحلة التخطيط.

وتابع: "أنا مش عالم مونوريل، واللي بيسأل عن جدوى المونوريل أين كنتم قبل ما نركب الأعمدة؟! الأعمدة دي هنوديها فين دلوقتي؟".

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها رغم أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً للتنفيذ.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن مونوريل شرق النيل هو أطول خط في أفريقيا وقد يكون الأكبر عالمياً، والدولة نفذت كمّاً هائلاً من مشروعات الطرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلامي عمرو أديب نزلة السمان مونوريل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث الصحة: الذبح غير المنظم للأضاحي يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة
أخبار مصر

متحدث الصحة: الذبح غير المنظم للأضاحي يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة
"الإعلاميين" تستدعي ريهام سعيد ومُعد "صبايا الخير" للتحقيق.. ما السبب؟
أخبار مصر

"الإعلاميين" تستدعي ريهام سعيد ومُعد "صبايا الخير" للتحقيق.. ما السبب؟
أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
أخبار مصر

السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر بالمنطقة