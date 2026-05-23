قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروعات تطوير كثيرة في نزلة السمان جرى إيقافها منذ عصر الرئيس الأسبق مبارك، مما يعكس وجود مشكلة بهذه المنطقة.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أنه لا يعلم ما إذا كان مشروع تطوير نزلة السمان ضرورياً لمضاعفة العوائد السياحية، وإذا لم يكن كذلك فلماذا يُنفذ.

وأشار إلى أن طريقة التفكير والتعاطي مع المشروعات خاطئة، فالانتقادات تأتي بعد التنفيذ وليس في مرحلة التخطيط.

وتابع: "أنا مش عالم مونوريل، واللي بيسأل عن جدوى المونوريل أين كنتم قبل ما نركب الأعمدة؟! الأعمدة دي هنوديها فين دلوقتي؟".

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها رغم أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً للتنفيذ.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن مونوريل شرق النيل هو أطول خط في أفريقيا وقد يكون الأكبر عالمياً، والدولة نفذت كمّاً هائلاً من مشروعات الطرق.