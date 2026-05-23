يعد الترمس من أشهر التسالي التي يفضل كثيرون تناولها خلال عيد الأضحى، ليس فقط لمذاقه المميز، بل أيضا لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله من البقوليات المفيدة للصحة عند تناوله باعتدال.

وبحسب موقع Pinkvilla، فإن الترمس يحتوي على مركبات غذائية قد تساعد في دعم صحة القلب وتحسين الهضم وتقوية المناعة، إلى جانب فوائد أخرى ترتبط بصحة الجلد والأمعاء.

فوائد تناول الترمس لجسمك

هل يساعد الترمس في تحسين الهضم؟

يحتوي الترمس على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما قد يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

ما تأثير الترمس على صحة القلب؟

تشير بعض الدراسات إلى أن البروتينات والمركبات النباتية الموجودة في الترمس قد تساعد في تحسين تدفق الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، ما قد يساهم في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب.

هل يفيد الترمس المناعة؟

يحتوي الترمس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C والمغنيسيوم، وهي عناصر تلعب دورا في دعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة الالتهابات وبعض المشكلات الصحية.

هل يساعد الترمس في الوقاية من الأنيميا؟

يساهم فيتامين C الموجود في الترمس في تحسين امتصاص الحديد داخل الجسم، ما قد يساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين وتقليل احتمالات الإصابة بفقر الدم.

ما علاقة الترمس بصحة الجلد؟

يحتوي الترمس على مضادات أكسدة تساعد في تقليل تأثير الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وهو ما قد ينعكس إيجابا على صحة البشرة ويبطئ بعض علامات الشيخوخة المبكرة.

