احذر تجاهلها.. علامات يصدرها جسمك تشير إلى تليف الكبد

كتبت- أسماء مرسي:



حذرت الدكتورة الروسية فاليريا لوموفا، المختصة في أمراض الجهاز الهضمي، من أن الكبد من الأعضاء "الصامتة" في جسم الإنسان، إذ يفتقر إلى النهايات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم، ما يجعل الإصابة بأمراضه تمر غالبًا دون أعراض واضحة، خاصة في المراحل المبكرة.

وأشارت إلى أن العديد من مشكلات الكبد تتطور بهدوء على مدى سنوات، ما يزيد من خطورتها، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

علامات خفية لا يجب تجاهلها

أوضحت أن هناك مؤشرات مبكرة تنبه إلى وجود خلل في وظائف الكبد، ومن أبرزها:

تغير لون راحة اليد وظهور أوردة عنكبوتية تشبه الشعيرات الدموية المتفرعة تحت الجلد.

حكة جلدية، نزيف الأنف المتكرر، وظهور كدمات بسهولة حتى مع الصدمات البسيطة.

أعراض عامة مثل: فقدان أو زيادة مفاجئة في الوزن، فقدان الشهية، النعاس المستمر، التعب السريع، الغثيان، وصعوبة في التركيز.

وأضافت أن الفحوصات المخبرية يمكن أن تقدم مؤشرات إضافية، ومنها انخفاض عدد الصفائح الدموية والهيموجلوبين، ووجود اليوروبيلينوجين في البول.

متى يجب زيارة الطبيب فورا؟

وشددت الطبيية على أهمية مراجعة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الأكثر وضوحا، والتي تشير إلى تطور الحالة، مثل:

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

تضخم الكبد أو الشعور بطعم مرّ في الفم.

تغير لون البول إلى الداكن أو تغير لون البراز.

ضعف عام شديد، تورم الجسم، أو تشوش ذهني مفاجئ.

أسباب شائعة لتلف الكبد

أشارت أيضا إلى أن من أبرز مسببات تلف الكبد المزمن:

تعاطي الكحول.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

التهابات الكبد الفيروسية (مثل التهاب الكبد B و C).

الاستخدام العشوائي للأدوية والمكملات العشبية.

بعض أنواع العدوى الفيروسية الأخرى التي تؤثر بشكل غير مباشر على الكبد.