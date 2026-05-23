أثار إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، موجة واسعة من القلق، خاصة مع عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة لهذه السلالة المعروفة باسم "بونديبوجيو".

ووفقا لموقع National Geographic، فإن خطورة هذه السلالة تكمن في صعوبة اكتشافها مبكرا، بسبب تشابه أعراضها الأولى مع أمراض منتشرة في المنطقة مثل الملاريا والتيفوئيد، إذ تبدأ غالبا بالحمى وآلام الجسم والإرهاق، قبل أن تتطور إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

لماذا تعد هذه السلالة أكثر خطورة؟

تشير التقديرات إلى أن الفيروس قد يتسبب في وفاة ما بين ثلث إلى نصف المصابين، في وقت لا توجد فيه لقاحات فعالة معتمدة ضده، على عكس سلالة "زاير" الأكثر انتشارا، والتي تتوفر لها لقاحات وعلاجات معروفة.

كما أن تأخر اكتشاف الإصابات ساهم في انتشار الفيروس لعدة أشهر داخل مناطق حضرية متفرقة قبل رصده رسميا، ما زاد من صعوبة احتوائه.

ما أسباب الانتشار السريع؟

ترى منظمة الصحة العالمية أن عدة عوامل ساعدت على تفشي العدوى، أبرزها:

-العادات الجنائزية التي تتضمن ملامسة جثمان المتوفى أثناء التجهيز للدفن

-انتشار أنشطة التعدين بالقرب من مناطق تعيش فيها الحيوانات الحاملة للفيروس

-النزاعات المسلحة وضعف الرقابة على الحدود

-صعوبة الوصول للخدمات الطبية في بعض المناطق النائية

هل يشكل تهديدا عالميا؟

رغم المخاوف المتزايدة، يؤكد خبراء الأوبئة أن احتمالات تحول هذه السلالة إلى جائحة عالمية تبقى محدودة، لأن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء مثل كورونا أو الإنفلونزا، بل يحتاج إلى تلامس مباشر مع سوائل جسم المصاب.

كما أن العدوى لا تنتقل عادة إلا بعد ظهور الأعراض، وهو ما يمنح الأنظمة الصحية فرصة لعزل الحالات واحتواء التفشي بشكل أسرع.

هل توجد لقاحات قيد التطوير؟

تدرس منظمة الصحة العالمية حاليا إمكانية استخدام لقاحات تجريبية، بينها لقاح "إيرفيبو" المعدل ومنصة "تشادوكس 1"، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن توفيرها ميدانيا قد يحتاج عدة أشهر، ما يجعل جهود الاحتواء والرقابة الصحية الوسيلة الأهم حاليا للحد من انتشار الفيروس.

