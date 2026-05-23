كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل أزمة إزالة قصر أكمل قرطام، مؤكداً أنها ليست خلافاً سياسياً.

وأوضح الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" على "Ten"، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بنزع ملكية أراضٍ وعقارات مطلة على النيل في منيل شيحة بمساحة 6 فدادين.

وأشار إلى أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية لإنشاء "ممشى أهل مصر" بالجيزة، ويشمل نزع ملكية منشآت للدولة.

ولفت إلى أن "أكمل قرطام خرج بفيديو وقال اخدوا قصري وهدوه، وأنا تنازلت للدولة ومش عايز تعويض، وخلى الناس تظلم الدولة".

وأكد أن عهد الفوضى انتهى، وأراضي طرح النهر يجب أن تكون في حوزة الدولة، ولا مكان للمبتزين أو الضغط لتقنين الأوضاع الخاطئة.

وشدد الإعلامي نشأت الديهي على أن الدولة المصرية الحالية هي دولة قانون ودستور ومؤسسات، نريد مواطناً يحترم القانون.