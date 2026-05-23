ساعات من الترقب والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي عاشها متابعو البلوجر محمد طاهر، المعروف بـ"طاهر مسافر"، بعد إعلانه المفاجئ عن منعه من السفر لأداء فريضة الحج من داخل مطار القاهرة الدولي، وهي الأزمة التي بدأت بفيديو مناشدة لتوضيح الأسباب، انتهت بإعلان بلوغه الأراضي المقدسة بعد زوال العائق التقني.

صدمة في المطار

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وثق "طاهر" لحظة إيقافه في مطار القاهرة عبر مقطع فيديو، مؤكدًا امتلاكه تأشيرة حج رسمية سارية المفعول وكافة حجوزات السفر المطلوبة.

وقتها، أوضح أنه كان يمني النفس بمشاركة متابعيه لحظات وصوله إلى الروضة الشريفة، قبل أن يُفاجأ بقرار المنع من صعود الطائرة دون إبداء أسباب واضحة في حينه، مناشدًا السلطات في المملكة العربية السعودية بمراجعة القرار لتمكينه من أداء الفريضة.

توضيح الأوراق الرسمية

تفاعل المتابعين الواسع دفع البلوجر لنشر مقطع توضيحي ثانٍ في اليوم التالي، استعرض خلاله أوراقه ومستنداته الرسمية.

وشدد "طاهر" على احترامه الكامل للمملكة والقائمين على تنظيم الحج، نافيًا افتعال الأزمات من أجل حصد المشاهدات، مؤكدًا أنه لم يؤد فريضة الحج من قبل.

وحسم الجدل حول صورة متداولة له بملابس الإحرام، موضحًا أنها تعود لعمرة أداها في عام 2022، وينشرها سنويًا كنوع من الدعاء والأمنية، وذلك في سياق توعوي للالتزام بتصاريح الحج.

رسالة تقنية عابرة

كشف "طاهر" - حينها أيضًا - عن سلامة سجله القانوني وتأشيراته المتعددة، مشيرًا إلى أن المنع جاء نتيجة رسالة تقنية ظهرت على نظام المطار، تطلب التواصل مع الجوازات السعودية، معتبرًا أن ما حدث يندرج تحت إطار "اللبس التقني أو الإداري".

وفي فيديو ثالث وصفه بـ"التوضيح النهائي"، طالب بتحري الدقة بعد تركيز بعض القنوات وصناع المحتوى على تفاصيل مجتزأة من القصة.

نهاية الأزمة

واليوم، أسدل البلوجر الستار على الأزمة بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية، معلنًا انتهاء سوء الفهم ومغادرته لاستكمال رحلته، إذ عبّر عن سعادته الغامرة بكونه على بُعد ساعات من الوصول إلى أطهر بقعة على وجه الأرض، موجهًا الشكر لله، ومؤكدًا أنه سيسرد تفاصيل زوال المنع لاحقًا لانشغاله الحالي بالاستعداد لأداء المناسك.

