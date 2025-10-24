هذا ما يحدث لمريض السكر عند تناول الجبن القريش؟

بعض العلامات التي تظهر فور الاستيقاظ من النوم قد تكون مؤشرات مبكرة على مشكلات صحية خفية، يتجاهلها كثيرون رغم أنها قد تكشف عن أمراض مزمنة مثل القلب أو الكبد أو اضطرابات النوم.

وفيما يلي أبرز 3 علامات يجب الانتباه إليها صباحًا، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

الصداع أو ثقل الرأس عند الاستيقاظ

إذا كنت تستيقظ يوميًا وأنت تشعر بصداع أو ضغط في الرأس، فقد يكون السبب قلة الأكسجين أثناء النوم نتيجة انقطاع النفس أو الشخير المزمن، أو حتى ارتفاع ضغط الدم الليلي، وينصح الخبراء بعدم تجاهل هذا العرض، خاصة إذا ترافق مع دوخة أو تشوش في الرؤية.

تورم الوجه أو انتفاخ العينين

يُعتبر تورم الوجه أو الجفون بعد النوم علامة على احتباس السوائل في الجسم، وقد يشير إلى مشكلات في الكُلى أو اضطرابات في الغدة الدرقية، كما يمكن أن ينتج عن تناول الأطعمة المالحة ليلًا أو قلة شرب الماء، لذا يُنصح بمراقبة الحالة واستشارة الطبيب إذا تكررت.

ضيق التنفس أو ألم الصدر عند النهوض من السرير

هذه من العلامات التي لا يجب تجاهلها إطلاقًا، فقد تكون إشارة مبكرة لأمراض القلب أو الرئتين، خصوصًا إذا ترافقت مع تسارع ضربات القلب أو تعرّق شديد، وفي بعض الحالات، قد تدل على ضعف في الدورة الدموية أو مشكلات في عضلة القلب تحتاج إلى فحص عاجل.