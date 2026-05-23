مأساة في المنوفية.. غرق طالب بترعة القاصد ببركة السبع

كتب : أحمد الباهي

11:04 م 23/05/2026

لقي الطالب أحمد مصطفى، 14 عامًا، مصرعه غرقًا داخل مياه ترعة القاصد المارة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريته عقب انتشال الجثمان.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بورود بلاغ بغرق طالب داخل ترعة القاصد بدائرة المركز.

انتشال الجثمان من المياه

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج الجثمان من المياه.

وبالفحص، تبين أن الجثمان للطالب أحمد مصطفى، البالغ من العمر 14 عامًا، والمقيم بقرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع.

نقل الجثمان والتحقيقات

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حالة حزن بين الأهالي

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية ميت أم صالح عقب سماع خبر وفاة الطالب، حيث تجمع الأهالي داخل المسجد انتظارًا لصلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بالقرية.

