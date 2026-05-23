أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الرؤية طويلة المدى للمشروعات الكبرى مثل العلمين وسفنكس لا يحكم عليها إلا الزمن، داعياً للصبر.

وأوضح فتحي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن المبنى الأول بمعبد كلابشة سيُزال والثاني سيُنقل.

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للآثار وافقت على المباني علمياً، لكن الزاوية التي صُورت بها المشكلة، وليس المباني نفسها.

ولفت إلى أن "المبنى المتبقي ضروري لأعمال التفتيش الأمني (إكس راي) وخدمة العملاء، وأعداد زائري المعبد قليلة وزياراتهم بموافقات مسبقة".

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هيكلاً خفيفاً كان موجوداً سابقاً لكنه تأثر بالمياه الجوفية، فتم استبداله بالبناء الحالي.

وشدد وزير السياحة والآثار على أنه أصر على إعادة القرار للجنة الدائمة احتراماً للمؤسسية، وستتم إزالة المبنى الأيسر ونقل الأيمن لموقع آخر.