اعتقلت السلطات في قبرص التركية، شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عام في مطار "إرجان" في واقعة مثيرة للجدل.

وعثرت أجهزة التفتيش الأمني أثناء فحص حقيبة الشاب على حاوية خاصة مخبأة بداخلها 4 أنابيب اختبار تحتوي على أجنة حية.

وأوضحت التقارير أن الشاب كان يحاول مغادرة البلاد دون الحصول على تصريح رسمي يسمح له بنقل هذه الشحنة البيولوجية الحساسة إلى الخارج.

تفاصيل الشحنة البيولوجية في مطار إرجان

تحفظت الجهات الأمنية على الأجنة التي كانت معبأة في عبوات منفصلة باعتبارها أدلة جنائية ونقلتها إلى عهدة الشرطة لاستكمال الإجراءات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الأجنة خرجت من مركز للإخصاب في المختبر يعمل في مدينة "ليفكوشا" وهو القسم الشمالي من العاصمة نيقوسيا.

وتحوم الشكوك حول هذا المركز الطبي بأنه كان يمارس نشاطه دون الحصول على تصريح كامل من السلطات المختصة في البلاد.

ملاحقات قضائية لمركز الإخصاب في ليفكوشا

وجهت السلطات للشاب الإسرائيلي تهمة انتهاك قانون زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية، كما قررت المحكمة في "ليفكوشا" تمديد فترة اعتقاله لمدة يومين على ذمة التحقيق.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة مواطنين من تركيا يعملان في مركز الإخصاب للاشتباه في ارتباطهما بذات القضية.

ومن المتوقع مثول المتهمين الثلاثة من جديد أمام القضاء ما لم يتقرر إطلاق سراحهم من قبل جهات التحقيق.

تحقيقات موسعة حول السياحة العلاجية

وتفحص السلطات في "قبرص الشمالية" في الوقت الحالي مصدر هذه الأجنة والوجهة النهائية التي كانت تقصدها الشحنة.

ويهدف التحقيق إلى كشف ما إذا كانت الواقعة تمثل محاولة لنقل مواد بيولوجية بشرية بشكل غير قانوني وهو أمر يثير حساسية مفرطة في المنطقة التي تشتهر بجذب الأجانب في مجالات السياحة العلاجية وعلاجات الخصوبة.

وقد تسببت القضية في ضجة واسعة حول مستوى الرقابة المفروضة على مراكز الإخصاب في المختبر وآليات نقل الأجنة بينما ركزت وسائل الإعلام التركية على ما وصفته بالصلة الإسرائيلية بمركز الإخصاب المتورط في الواقعة.