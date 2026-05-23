إعلان

توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية

كتب : محمود الطوخي

10:42 م 23/05/2026

مطار إرجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتقلت السلطات في قبرص التركية، شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عام في مطار "إرجان" في واقعة مثيرة للجدل.

وعثرت أجهزة التفتيش الأمني أثناء فحص حقيبة الشاب على حاوية خاصة مخبأة بداخلها 4 أنابيب اختبار تحتوي على أجنة حية.

وأوضحت التقارير أن الشاب كان يحاول مغادرة البلاد دون الحصول على تصريح رسمي يسمح له بنقل هذه الشحنة البيولوجية الحساسة إلى الخارج.

تفاصيل الشحنة البيولوجية في مطار إرجان

تحفظت الجهات الأمنية على الأجنة التي كانت معبأة في عبوات منفصلة باعتبارها أدلة جنائية ونقلتها إلى عهدة الشرطة لاستكمال الإجراءات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الأجنة خرجت من مركز للإخصاب في المختبر يعمل في مدينة "ليفكوشا" وهو القسم الشمالي من العاصمة نيقوسيا.

وتحوم الشكوك حول هذا المركز الطبي بأنه كان يمارس نشاطه دون الحصول على تصريح كامل من السلطات المختصة في البلاد.

ملاحقات قضائية لمركز الإخصاب في ليفكوشا

وجهت السلطات للشاب الإسرائيلي تهمة انتهاك قانون زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية، كما قررت المحكمة في "ليفكوشا" تمديد فترة اعتقاله لمدة يومين على ذمة التحقيق.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة مواطنين من تركيا يعملان في مركز الإخصاب للاشتباه في ارتباطهما بذات القضية.

ومن المتوقع مثول المتهمين الثلاثة من جديد أمام القضاء ما لم يتقرر إطلاق سراحهم من قبل جهات التحقيق.

تحقيقات موسعة حول السياحة العلاجية

وتفحص السلطات في "قبرص الشمالية" في الوقت الحالي مصدر هذه الأجنة والوجهة النهائية التي كانت تقصدها الشحنة.

ويهدف التحقيق إلى كشف ما إذا كانت الواقعة تمثل محاولة لنقل مواد بيولوجية بشرية بشكل غير قانوني وهو أمر يثير حساسية مفرطة في المنطقة التي تشتهر بجذب الأجانب في مجالات السياحة العلاجية وعلاجات الخصوبة.

وقد تسببت القضية في ضجة واسعة حول مستوى الرقابة المفروضة على مراكز الإخصاب في المختبر وآليات نقل الأجنة بينما ركزت وسائل الإعلام التركية على ما وصفته بالصلة الإسرائيلية بمركز الإخصاب المتورط في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار إرجان أجنة حية في قبرص تجارة المواد البيولوجية البشرية قانون زراعة الأعضاء مراكز الإخصاب اعتقال إسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية
شئون عربية و دولية

توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية
بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
رياضة محلية

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026
أجنبي

25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026
متحدث الشباب والرياضة يكشف مستجدات واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالمنوفية
رياضة محلية

متحدث الشباب والرياضة يكشف مستجدات واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالمنوفية
"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد
أخبار المحافظات

"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان