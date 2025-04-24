7 أطعمة ومشروبات تقلل حرارة الجسم خلال موجة الحر

كتب- أحمد الضبع:

مع اشتداد موجات الحر التي تضرب البلاد في هذه الأثناء من فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى البحث عن طرق طبيعية وآمنة لتقليل حرارة الجسم والحفاظ على ترطيبه.

وقدم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تخفيف الشعور بالحر وتقليل درجة حرارة الجسم بفعالية.

وقال "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إن التغذية تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم حرارة الجسم الداخلية، لافتًا إلى أن بعض الأطعمة الغنية بالماء أو العناصر المرطبة للجسم يمكن أن تكون بمثابة درع طبيعي ضد ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف عن 7 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها خلال موجات الحر لترطيب الجسم وتقليل الشعور بالجفاف وهي:

الخيار

غني بنسبة كبيرة من الماء، ويساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، كما يحتوي على مضادات أكسدة تهدئ الالتهابات الداخلية.

البطيخ

يحتوي على أكثر من 90% ماء، ويعد من أفضل الفواكه الصيفية التي تقلل حرارة الجسم وتمنح إحساسًا فوريًا بالانتعاش.

النعناع

سواء تم تناوله كمشروب أو إضافته للأطعمة، يُعد النعناع من الأعشاب الطبيعية المهدئة التي تمنح الجسم شعورًا بالبرودة.

الزبادي

مصدر ممتاز للبروبيوتيك، ويساعد في تبريد الجسم من الداخل، إلى جانب تحسين الهضم الذي يتأثر غالبًا بدرجات الحرارة المرتفعة.

ماء جوز الهند

غني بالمعادن والكهارل الطبيعية، ويعزز ترطيب الجسم بطريقة صحية، ما يجعله بديلًا ممتازًا للمشروبات السكرية.

الخس وأوراق الخضراوات الورقية

تحتوي على كميات وفيرة من الماء والألياف، وتساعد في تنظيم حرارة الجسم وتحسين عملية التبريد الداخلي.

الليمون والمشروبات الحمضية الطبيعية

تساعد على تعزيز الدورة الدموية، وتحتوي على فيتامين C الذي يساهم في الحفاظ على رطوبة البشرة وحيوية الجسم.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الاعتماد على الأطعمة المرطبة وتجنب المأكولات الثقيلة والدهنية، إلى جانب شرب الماء بانتظام، هو أفضل أسلوب لمواجهة موجات الحر.

كما حذّر من الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية، نظرًا لقدرتها على سحب السوائل من الجسم وزيادة الشعور بالجفاف.

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