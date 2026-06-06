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5 مشروبات طبيعية قد تقلل الانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 06/06/2026

فوائد عصير الليمون بالنعناع

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بعد تناول وجبات دسمة أو كبيرة، قد يشعر الكثيرون بالانتفاخ وعدم الراحة في البطن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الغازات، مما يمنح الجسم شعورًا بالخفة والنشاط بعد الأكل.

شاي النعناع

شاي النعناع يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل تشنج الأمعاء، كما يخفف من الشعور بالانتفاخ والغازات بعد الوجبات الثقيلة، وفق "healthline".

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحفيز الهضم، مما يقلل الغازات والانتفاخ ويحسن حركة المعدة بعد الأكل.

ماء دافئ بالليمون

شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون يساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة وتسهيل حركة الأمعاء، ويخفف من شعور الثقل بعد الطعام.

شاي البابونج

البابونج له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي ويقلل التقلصات والانتفاخ بعد الوجبات، كما يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ لاحقًا.

ماء الخيار مع النعناع

خليط ماء الخيار مع أوراق النعناع يعد من أفضل المشروبات المرطبة والمهدئة للمعدة، يساعد على التخلص من الغازات وتقليل الانتفاخ بشكل طبيعي.

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