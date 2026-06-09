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اليوم.. نظر طعن صبري نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم

كتب : أحمد عادل

09:50 ص 09/06/2026 تعديل في 10:07 ص

صبري نخنوخ

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تنظر الدائرة الجنائية المختصة، اليوم الثلاثاء، جلسة طعن صبري نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين، على قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم في قضية بلطجة واستعراض قوة بمنطقة التجمع.

تفاصيل قرار التحفظ والمنع من السفر لصبري نخنوخ

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يجري التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة به.

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

كما شمل القرار إخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ إجراءات التحفظ، بالإضافة إلى إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الجرائم المنسوبة للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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