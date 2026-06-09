عصير التفاح من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وإضافة إلى مذاقه المميز، قد يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم.

فيما يلي، أبرز فوائده الصحية، وفقا لموقع "onlymyhealth".

عصير التفاح ودوره في دعم صحة الجهاز التنفسي

قد يكون عصير التفاح خيارا مفيدا للأشخاص الذين يعانون من الربو أو بعض مشكلات الجهاز التنفسي، إذ يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية قد تساعد على تحسين وظائف الرئتين، فضلا عن دعم صحة الجهاز التنفسي وتقليل احتمالات التعرض لنوبات الربو لدى بعض الأشخاص.

تأثير عصير التفاح على الهضم

عصير التفاح قد يسهم في التخفيف من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، بفضل احتوائه على مركب السوربيتول، المعروف بدوره في دعم عملية الهضم.

عصير التفاح والشعور بالشبع لأطول فترة

قد يساعد تناوله أيضا على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، كما أن احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية قد يسهم في تحسين عملية الهضم ودعم معدل الأيض، وهذا بدروه يؤدي إلى التخلص من الوزن الزائد.

فوائد عصير التفاح لصحة القلب والكوليسترول

قد تساعد العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة به على خفض مستويات الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب عند تناوله باعتدال.

عصير التفاح وصحة العينين

يحتوي التفاح على فيتامين "أ"، وهو من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة العينين والرؤية، وتقليل خطر الإصابة ببعض مشكلات العين المرتبطة بالتقدم في العمر.

كيف يعزز عصير التفاح جهاز المناعة؟

يتميز عصير التفاح باحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة التي قد تسهم على دعم الجهاز المناعي وتعزيز الصحة العامة.

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