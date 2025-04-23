"ليه بنشوفها صفراء".. لن تتوقع اللون الحقيقي لـ الشمس

يعتقد أغلب الأشخاص حول العالم أن الشمس ذات لون أصفر، وهو معتقد راسخ في أذهاننا جميعا، لكن هل تعرف أن الحقيقة ليست كذلك؟.

لون الشمس الحقيقي

وبحسب موقع sciencefocus، فإن اللون الحقيقي للشمس هو الأبيض، لأنها تبعث جميع ألوان الطيف المرئي بكميات متساوية تقريبا، وعندما تتحد هذه الألوان معا، تنتج اللون الأبيض للشمس.

ويمكن للظاهرة الطبيعية "قوس قزح" أن تكون خير دليل على ذلك، حيث نرى ضوء الشمس يتحلل إلى ألوانه المختلفة، وبالمثل، يمكن ملاحظة هذا التحليل عند تمرير ضوء أبيض عبر منشور زجاجي.

سر اللون الأصفر للشمس

ونرى جميعا بأعيننا أن الشمس لونها أصفر، بسبب ظاهرة تشتت الضوء، والتي تعرف باسم تشتت رايلي، وتعتمد درجة هذا التشتت على الطول الموجي للضوء، فالأطوال الموجية القصيرة، مثل الأزرق والبنفسجي، تتشتت بشكل أقوى بكثير من الأطوال الموجية الطويلة، مثل الأحمر.

وعندما يصل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي للأرض، يتفاعل مع الغازات والجسيمات الموجودة في الهواء، ما يؤدي إلى تشتته في اتجاهات متعددة، ومن بين جميع ألوان الطيف، يتشتت الضوء الأزرق بشكل أكبر نظرا لطول موجته.

ونتيجة لهذا التشتت القوي للضوء الأزرق أثناء عبوره الغلاف الجوي، يفقد ضوء الشمس جزءا من صبغة الأزرق، وفي المقابل، تمر الأطوال الموجية الأطول، مثل الأحمر والأصفر، عبر الغلاف الجوي، دون أن تتأثر بشكل كبير، وتصل إلى أعيننا، هذا ما يجعلنا نرى الشمس باللون الأصفر.

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