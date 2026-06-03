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بعد الكشري.. 3 مشروبات طبيعية تهدئ المعدة وتقلل الانتفاخ

كتب : سيد متولي

07:00 م 03/06/2026

تناول الكشري

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الكشري من أكثر الوجبات الشعبية المفضلة لدى المصريين، لكنه قد يسبب الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ لدى البعض، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو مع إضافات حارة، لذلك يبحث كثيرون عن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها بعد الكشري للمساعدة على الهضم وتقليل الشعور بعدم الراحة.

وبحسب موقع Healthline، يمكن تناول بعض المشروبات عقب وجبة الكشري للمساعدة على الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

فوائد الزنجبيل بعد الكشري


يأتي شاي الزنجبيل في مقدمة المشروبات الداعمة للهضم، إذ أن مركبات الزنجبيل تساعد على تسريع إفراغ المعدة وتقليل الشعور بالانتفاخ والغثيان بعد تناول الوجبات الدسمة.

هل النعناع مفيد بعد الكشري؟


النعناع معروف بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي، كما قد يساعد في تخفيف التقلصات والغازات والشعور بالامتلاء، وبالتالي فهو خيار مناسب بعد تناول وجبة مثل الكشري.

هل الشاي الأخضر مفيد بعد الكشري؟


شرب الشاي الأخضر بعد الكشري مهم للتخلص من الشعور بالانتفاخ بعد تناول هذه الوجبة.

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