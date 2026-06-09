السكتة الدماغية من الحالات الطبية الخطيرة التي تحدث نتيجة انقطاع أو انخفاض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما قد يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ خلال دقائق.

وقد يُسهم التعرف المبكر على أعراضها وطلب في تقليل المضاعفات وتحسين فرص التعافي.

وفي السطور التالية، إليك أبرز أعراض السكتة الدماغية وأسبابها وعوامل الخطر المرتبطة بها،إضافة إلى أهم طرق الوقاية، وفقا لموقع "mayoclinic".

ما أعراض السكتة الدماغية؟

تظهر أعراض السكتة الدماغية بشكل مفاجئ، وقد تختلف من شخص لآخر بحسب الجزء المتأثر من الدماغ، إلا أن أبرز العلامات تشمل:

صعوبة التحدث وفهم الكلام.

خدر أو ضعف في أحد جانبي الجسم.

اضطرابات الرؤية.

صداع شديد ومفاجئ.

صعوبة المشي وفقدان التوازن.

أسباب السكتة الدماغية

السكتة الدماغية الإقفارية

الأكثر شيوعا، وتحدث نتيجة انسداد أو تضيق الشرايين التي تغذي الدماغ، بسبب تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية أو انتقال جلطة دموية من القلب إلى الدماغ.

السكتة الدماغية النزفية

تحدث بسبب تمزق أو تسرب أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ، ما قد بؤدي إلى نزيف يضغط على أنسجة الدماغ ويؤدي إلى تلفها.

ومن أبرز أسبابها:

ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

الإفراط في استخدام مميعات الدم.

تمدد الأوعية الدموية.

إصابات الرأس الشديدة.

التشوهات الوعائية داخل الدماغ.

النوبة الإقفارية العابرة

تُعرف أحيانا بـ"السكتة الدماغية المصغرة"، وهي حالة مؤقتة ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ لفترة قصيرة، ولا تسبب تلفا دائما، لكنها مؤشرا قويا على زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية مستقبلا.

عوامل قد تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السمنة وزيادة الوزن..

قلة النشاط البدني.

الإفراط في تناول الكحول.

تعاطي المخدرات مثل الكوكايين والميثامفيتامين.

ارتفاع ضغط الدم.

التدخين والتعرض للتدخين السلبي.

ارتفاع الكوليسترول.

مرض السكري.

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

أمراض القلب واضطرابات النبض.

التاريخ العائلي للسكتات الدماغية.

التقدم في العمر، خاصة بعد سن 55 عاما.

بعض العوامل الوراثية والعرقية.

استخدام بعض العلاجات الهرمونية أو حبوب منع الحمل المحتوية على الإستروجين.

مضاعفات السكتة الدماغية

الشلل وفقدان الحركة

قد يفقد المريض القدرة على تحريك أحد جانبي الجسم أو بعض العضلات.

صعوبات الكلام والبلع

يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على القدرة على التحدث أو فهم اللغة أو البلع بشكل طبيعي.

ضعف الذاكرة والتفكير

يعاني بعض المرضى من مشكلات في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات.

الاضطرابات النفسية والعاطفية

قد يصاب المريض بالاكتئاب أو صعوبة التحكم في الانفعالات والمشاعر.

الألم والتنميل

يشعر بعض المصابين بألم أو وخز أو فقدان للإحساس في أجزاء معينة من الجسم.

طرق الوقاية من السكتة الدماغية

السيطرة على ضغط الدم.

خفض الكوليسترول والدهون الضارة.

الإقلاع عن التدخين.

التحكم في مرض السكري.

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

علاج اضطرابات النوم.

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