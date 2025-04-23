فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث

كتبت- شيماء مرسي

أثار رجل كيني يدعى "أوغا أوبينا" دهشة الحاضرين بعد أن تشبث بأسفل طائرة هليكوبتر أثناء إقلاعها خلال حفل زفاف النجم إيفانز أوتشينغ، المعروف باسم "الأمير إندا"، بحضور العديد من الشخصيات العامة.

ولفتت المروحية الأنظار بتصرفها المفاجئ الذي هدد سلامة الرجل والركاب، مما أثار جوا من التوتر في الحفل، وفقا لموقع "profilenews".

وأُنزل الشاب في مزرعة مجاورة، وكان يعاني من الإرهاق الشديد والارتجاف، فهرع إليه السكان لتقديم المساعدة.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياء واسعا.

ووصف العديد من المستخدمين ما فعله الشاب بأنه "عمل طائش وغير مسؤول"، ودعوا إلى تطبيق القانون عليه حفاظا على سلامة الجميع، وبالرغم من هذا النقد اللاذع، صرح الشاب بأنه وجد التجربة ممتعة.