ترطيب الجسم من العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة العامة ودعم الوظائف الحيوية المختلفة، إذ لا يقتصر الأمر على شرب كميات كافية من الماء فقط، بل يمكن لبعض الأطعمة الغنية بالماء أن تسهم بشكل كبير في تزويد الجسم بالسوائل اللازمة.

وفيما يلي، أبرز الأطعمة التي قد تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي، وفقا لموقع "verywellhealth".

كيف يساعد الخيار على ترطيب الجسم؟

الخيار في مقدمة الأطعمة المرطبة بفضل احتوائه على نحو 96% من الماء، ما قد يجعله خيارا مثاليا للوقاية من الجفاف، خاصة خلال الطقس الحار، كما يمد الجسم بفيتامين "ك"، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات.

العلاقة بين تناول الطماطم وتعويض نقص السوائل

تحتوي الطماطم على نحو 94% من الماء، و45 سعرة حرارية، بالإضافة إلى فيتامينات "أ" و"ك" و"سي"، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فضلا عن مضاد الأكسدة الشهير "الليكوبين" الذي قد يرتبط بعدد من الفوائد الصحية.

الفراولة فاكهة فعالة للحفاظ على ترطيب الجسم

تتميز الفراولة باحتوائها على حوالي 92% من الماء، كما تساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ويحتوي كوب من الفراولة على 48 سعرة حرارية فقط، إضافة إلى فيتامين "سي"، وحمض الفوليك، والمنجنيز، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات.

البطيخ والوقاية من الجفاف خلال الصيف

يُعرف البطيخ بقدرته العالية على ترطيب الجسم، إذ تصل نسبة الماء فيه إلى نحو 92%، ما قد يجعله من أكثر الفواكه المنعشة خلال فصل الصيف، إضافة إلى الألياف، وفيتامين "أ"، والبوتاسيوم، والليكوبين، والسيترولين.

الجريب فروت خيار مناسب لتعزيز ترطيب الجسم

يحتوي على نحو 90% من الماء، ويمكن تناوله طازجا أو على هيئة عصير طبيعي، مع ضرورة الانتباه إلى احتمالية تفاعله مع بعض الأدوية.

وتوفر نصف ثمرة منه نحو 53 سعرة حرارية، إضافة إلى فيتاميني "أ" و"سي"، والألياف، ومركبات البوليفينول ذات الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة.

الشمام فاكهة مرطبة ومنعشة

الشمام، أو الكنتالوب، من الفواكه الغنية بالماء بنسبة تصل إلى 90%، كما قد يتميز بطعمه المنعش وسهولة هضمه.

وتحتوي القطعة المتوسطة منه على 23 سعرة حرارية فقط، والألياف الغذائية وفيتامين "أ" ومركب البيتا كاروتين.

الخوخ ودعم ترطيب الجسم





يتميز الخوخ بنسبة ماء تبلغ نحو 88%، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، كما أنه من الخيارات المناسبة لتعزيز ترطيب الجسم والاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها ضمن نظام غذائي متوازن.

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