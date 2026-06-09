يصل المدرب المغربي الحسين عموتة، إلي القاهرة في الساعات المقبلة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالأهلي خلفا للدنماركي ييس توروب الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي بعد الفشل في التتويج ببطولة الدوري والخروج من دوري الابطال الأفريقي من الدور ربع النهائي.

وأنهي الأهلي في الساعات الماضية كافة الاتفاقات مع الحسين عموتة لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتحديدًا فيما يتعلق بالراتب الشهري وتشكيل الجهاز المعاون وكذا مدة العقد.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن عقد عموتة مع النادي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد وسيتقاضي راتبًا شهريا قدره 120 ألف دولار.

وأشار إلي أن هناك شرط جزائي في عقد الأهلي مع المدرب المغربي يتضمن حصوله علي 3 أشهر إذا قرر النادي التخلص منه قبل نهاية الموسم الأول.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع عموتة شهدت مرونة كبيرة من جانب المدرب المغربي الذي رحب علي الفور بتولي المهمة ولم تكن له شروط مالية تعجيزية مما سهّل من عملية التفاوض معه وجعل الأهلي يسارع من وتيرة التفاوض.

عموتة يتعهد بحل أزمة انتقال بن جديدة للأهلي

خلال المفاوضات معه، وعد عموتة مسئولو الأهلي بإنهاء صفقة المغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي الذي يعد ضمن أهداف وخطة تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قريبا من التوقيع مع بن جديدة مقابل مليوني دولار بالإضافة إلى ما سيتقاضاه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام 2028، إلا أن هناك خلافاً ظهر في التفاوض أدي إلي تأجيل إتمام الصفقة وهذا الخلاف يتعلق بالمقابل المالي الذي يريد النادي المغربي الحصول عليه نظير إتمام الصفقة.

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