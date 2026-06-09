مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

البـــحرين

- -
17:00

سوريا

مباريات ودية - منتخبات

المجر

- -
20:00

كازاخستان

مباريات ودية - منتخبات

قيرجيزستان

- -
17:30

فلسطين

جميع المباريات

إعلان

المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي

كتب : رمضان حسن

11:38 ص 09/06/2026 تعديل في 11:41 ص
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن الحالي
  • عرض 4 صورة
    منتخب-المغرب-للمحليين-الحسين-عموتة
  • عرض 4 صورة
    الحسين عموتة مدرب الوداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يصل المدرب المغربي الحسين عموتة، إلي القاهرة في الساعات المقبلة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالأهلي خلفا للدنماركي ييس توروب الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي بعد الفشل في التتويج ببطولة الدوري والخروج من دوري الابطال الأفريقي من الدور ربع النهائي.

وأنهي الأهلي في الساعات الماضية كافة الاتفاقات مع الحسين عموتة لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتحديدًا فيما يتعلق بالراتب الشهري وتشكيل الجهاز المعاون وكذا مدة العقد.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن عقد عموتة مع النادي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد وسيتقاضي راتبًا شهريا قدره 120 ألف دولار.

وأشار إلي أن هناك شرط جزائي في عقد الأهلي مع المدرب المغربي يتضمن حصوله علي 3 أشهر إذا قرر النادي التخلص منه قبل نهاية الموسم الأول.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع عموتة شهدت مرونة كبيرة من جانب المدرب المغربي الذي رحب علي الفور بتولي المهمة ولم تكن له شروط مالية تعجيزية مما سهّل من عملية التفاوض معه وجعل الأهلي يسارع من وتيرة التفاوض.

عموتة يتعهد بحل أزمة انتقال بن جديدة للأهلي

خلال المفاوضات معه، وعد عموتة مسئولو الأهلي بإنهاء صفقة المغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي الذي يعد ضمن أهداف وخطة تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قريبا من التوقيع مع بن جديدة مقابل مليوني دولار بالإضافة إلى ما سيتقاضاه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام 2028، إلا أن هناك خلافاً ظهر في التفاوض أدي إلي تأجيل إتمام الصفقة وهذا الخلاف يتعلق بالمقابل المالي الذي يريد النادي المغربي الحصول عليه نظير إتمام الصفقة.

اقرأ أيضا :

عموتة يتعهد بإنهاء صفقة هذا اللاعب إذا أصبح مدربا للأهلي.. تفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي عموتة الحسين عموتة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

سارة خليفة و27 آخرين أمام الجنايات في قضية المخدرات الكبرى
حوادث وقضايا

سارة خليفة و27 آخرين أمام الجنايات في قضية المخدرات الكبرى
جيش الاحتلال ينذر سكان مدينة صور اللبنانية بالإخلاء الفوري
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال ينذر سكان مدينة صور اللبنانية بالإخلاء الفوري

17 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. إصابة 16 عاملًا في حادث مروع بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

17 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. إصابة 16 عاملًا في حادث مروع بكفر الشيخ
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل