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"مكان يذكرك بالسلام".. شيري عادل تنشر صورا من مدينة الجونة

كتب : مروان الطيب

11:27 ص 09/06/2026 تعديل في 11:37 ص
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    شيري عادل
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    شيري عادل
  • عرض 4 صورة
    شيري عادل

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نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة لها في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الجونة.

وظهرت شيري عادل بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقت على الصور قائلة: "مكان يذكرك بجمال السلام".

شيري عادل في باريس

وسافرت الفنانة شيري عادل مؤخرا، للعاصمة الفرنسية باريس، ونشرت صورا لها عبر حسابها على انستجرام وهي تتجول بأحد الشوارع هناك، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شيري عادل في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة شيري عادل، الفنان يوسف الشريف بطولة مسلسل "فن الحرب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول زياد الذي يختار طريق التمثيل بدلًا من الانضمام إلى أعمال والده، لكن خيانة مفاجئة تؤدي إلى انهيار إمبراطورية العائلة ودخول والده السجن، وبعد وفاة والده، يعود زياد مصممًا على استرداد الأموال المسروقة واستعادة اسم العائلة، مستعينًا بموهبته في التمثيل وحيله الذكية للانتقام ممن دمّروا حياتهم. ومع اقترابه من هدفه، يجد نفسه عالقًا في لعبة مزدوجة خطيرة، خاصة حين تقع دينا، ابنة عدوه، في حبه وتساعده سرًا.

وشارك ببطولة المسلسل كل من دنيا سامي، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.

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مدينة الجونة شيري عادل يوسف الشريف

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