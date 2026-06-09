المغنيسيوم من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على توازن وظائفه الحيوية، مثل وظائف الدماغ والجهاز العصبي، وعند انخفاض مستوياته، قد ينعكس سلبا على الحالة النفسية والمزاجية.

لماذا يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم؟

وفقا لموقع "health"، يؤدي المغنيسيوم دورا أساسيا في إنتاج الطاقة، إذ قد يعمل على تنشيط الإنزيمات المسؤولة عن عمليات التمثيل الغذائي وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام، كما يتعاون مع معادن أخرى مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم لدعم التوصيل العصبي السليم وتنظيم انقباض العضلات.

علاقة المغنيسيوم بالصحة النفسية

قد يسهم المغنيسيوم في تنظيم عمل النواقل العصبية المسؤولة عن التواصل بين خلايا الدماغ، ومن أبرزها السيروتونين الذي يرتبط بتحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية.

كما أن انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم قد ينعكس سلبا على الحالة النفسية، حيث يرتبط بزيادة الشعور بالتعب والتوتر والعصبية والقلق، وقد يسهم في ظهور أعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.

أعراض نقص المغنيسيوم

ضعف العضلات.

الرعشة.

صعوبات التركيز.

الخمول والإرهاق المستمر.

القلق واضطرابات المزاج.

علاقة نقص المغنيسيوم بالاكتئاب

أشارت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة التغذية إلى وجود علاقة بين نقص المغنيسيوم والاكتئاب، حيث شملت 60 شخصا يعانون من أعراض اكتئابية، وتبين أن جميع المشاركين لديهم انخفاض في مستويات المغنيسيوم.

وخلال الدراسة، تم إعطاء المشاركين مكملات المغنيسيوم بجرعة 500 مليجرام يوميا، ولاحظ الباحثون تحسنا واضحا في أعراض الاكتئاب لدى من تلقوا المكملات.

وخلصت الدراسة إلى أن علاج نقص المغنيسيوم قد يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل خطر تفاقم أعراض الاكتئاب.

كيف يمكن زيادة المغنيسيوم في النظام الغذائي؟

لتجنب الآثار الجسدية والنفسية المرتبطة بنقص المغنيسيوم، ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة الغنية بهذا المعدن، ومنها:

الخضراوات الورقية.

المكسرات.

البذور.

الفول.

البقوليات.

الحبوب الكاملة.

هل مكملات المغنيسيوم آمنة؟

من الضروري استخدام مكملات المغنيسيوم تحت إشراف طبي فقط، محذرة من الإفراط في تناولها، لأن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى آثار جانبية ومضاعفات صحية.

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