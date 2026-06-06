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7 أطعمة قد تساعد على تعويض الإرهاق واستعادة النشاط

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 06/06/2026

الفواكه

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بعد أيام العيد قد يشعر الكثيرون بالإرهاق نتيجة الإفراط في تناول السكريات والأطعمة الدسمة، وقلة النوم أو تغير الروتين اليومي.

والتغذية الصحيحة يمكن أن تعيد للجسم توازنه وتساعد على استعادة النشاط والحيوية بسرعة عبر أطعمة غنية بالمغذيات والطاقة الطبيعية.

الموز لتعويض الطاقة بسرعة

الموز من أسرع الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات الطبيعية والبوتاسيوم، ما يساعد على تقليل التعب وتحسين أداء العضلاتن وفق "healthline".

البيض لإعادة بناء النشاط

البيض غني بالبروتين عالي الجودة وفيتامين B12 الذي يساهم في إنتاج الطاقة ومحاربة الإرهاق بعد فترات الإجهاد الغذائي.

الشوفان لاستقرار الطاقة

الشوفان يمنح الجسم طاقة بطيئة الامتصاص، مما يساعد على الحفاظ على النشاط لفترات أطول دون الشعور بالهبوط المفاجئ في الطاقة.


السبانخ لتجديد الحيوية

السبانخ غني بالحديد والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لمحاربة التعب وتحسين تدفق الأكسجين في الجسم.

المكسرات لاستعادة التركيز

اللوز والجوز والفستق تحتوي على دهون صحية ومغذيات تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتقليل الإرهاق الذهني بعد العيد.


الزبادي لتحسين الهضم

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي، خاصة بعد الإفراط في الأطعمة الدسمة خلال العيد.


الماء والفاكهة المرطبة

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والخيار تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، مما يقلل الشعور بالخمول.

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