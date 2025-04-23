احذر من هذه المشروبات تهدد عضلة القلب وتصيبك بالسكري

كتبت- أسماء العمدة:

هناك نوع من المشروبات الشائعة التي يجب الحذر منها لما لها من تأثيرات سلبية محتملة على عضلة القلب وزيادة خطر الإصابة بـ "السكري".

المشروبات الغازية والمحلاة

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، تحتوي هذه المشروبات على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية الفارغة التي تساهم في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

الالتهابات

قد تساهم الكميات الكبيرة من السكر في الجسم في زيادة الالتهابات المزمنة، والتي تؤدي دورًا في تطور أمراض القلب.

تأثير الكافيين (في بعض الأنواع)

بعض المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين بكميات كبيرة، والإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد يسبب مشاكل لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

لماذا تزيد خطر الإصابة بالسكري؟

محتوى السكر العالي

تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة تقلل من قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

السعرات الحرارية الفارغة وزيادة الوزن

تساهم السعرات الحرارية العالية الموجودة في هذه المشروبات في زيادة الوزن والسمنة، وهما من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تأثير على الكبد

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر، وخاصة سكر الفركتوز الموجود في العديد من المشروبات المحلاة، إلى إجهاد الكبد وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، والذي يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكري.

نصائح طبية مهمة

التقليل أو الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية المحلاة هو خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من مرض السكري.

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