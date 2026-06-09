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قمة كوريا الشمالية والصين.. اتفاق على رفع العلاقات إلى "مستوى جديد"

كتب : وكالات

12:15 م 09/06/2026

كيم جونغ أون

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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينج عقدا قمة في العاصمة بيونغ يانغ، توصلا خلالها إلى تفاهمات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، مع الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد خلال المرحلة المقبلة.

دعم كوري شمالي لموقف الصين بشأن تايوان

وخلال المباحثات، جدد كيم جونغ أون تأكيد دعمه الكامل لمبدأ "الصين الواحدة"، الذي تعتبر بموجبه بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، مشدداً على استمرار هذا الموقف بغض النظر عن المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية.

من جانبه، أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الكوري الشمالي بأنه سيعمل على استثمار زيارته الأولى إلى بيونج يانج منذ سبع سنوات من أجل تحقيق نتائج عملية تدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، وتعزز مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، كما اتفق الزعيمان على توسيع قنوات التواصل الاستراتيجي عبر زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، بما يعكس حرص بكين وبيونج يانج على تعزيز الشراكة السياسية وتطوير التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

غياب الملف النووي عن التغطية الرسمية

وفي المقابل، لم تتطرق وسائل الإعلام الكورية الشمالية إلى ما إذا كانت القمة قد ناقشت البرنامج النووي لبيونج يانج، الذي يعد من أبرز الملفات الحساسة في المنطقة، مكتفية بالإشارة إلى نتائج المباحثات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

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