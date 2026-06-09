ضربة قوية للمغرب قبل مواجهة البرازيل في مونديال 2026.. تفاصيل

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إدارة مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة فجر الجمعة 12 يونيو، لتكون أول ظهور للحكم المصري في النسخة الحالية من المونديال، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على الساحة الدولية.

ويضم الطاقم المصري كلًا من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين للحكم، إلى جانب محمود عاشور الذي سيتولى مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR).

الطاقم التحكيمي الكامل للمباراة:

حكم الساحة: أمين عمر (مصر).

المساعد الأول: محمود أبو الرجال (مصر).

المساعد الثاني: أحمد حسام طه (مصر).

الحكم الرابع: خوان كالديرون (كوستاريكا).

الحكم المساعد الاحتياطي: خوان كارلوس مورا (كوستاريكا).

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور (مصر).

حكم الفيديو المساعد: جو ديكيرسون (الولايات المتحدة).

الحكم الداعم لتقنية الفيديو: ماركو دي بيلو (إيطاليا)

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