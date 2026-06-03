يمكن لبعض المشروبات أن تلعب دورًا فعالًا في إدارة مستويات الدهون في الدم بشكل طبيعي، من خلال خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد ، ودعم عمليات التمثيل الغذائي للدهون.

ووفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday"، إليك المشروبات التي يمكن أن تخفض مستويات الكولسترول والدهون الزائدة.

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المعروفة بالكاتيكينات، والتي أظهرت الدراسات قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز عملية حرق الدهون في الجسم.



2- مشروبات يدخل فيها الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان، وبالأخص بيتا جلوكان، التي تتحول داخل الأمعاء إلى مادة هلامية ترتبط بالكوليسترول الزائد وتساعد على التخلص منه، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

3- حليب الصويا



يعتبر حليب الصويا بديلًا نباتيًا غنيًا بالبروتين، ويتميز بقدرته على تقليل امتصاص الكوليسترول من الجهاز الهضمي، وبالتالي دعم مستويات الدهون الصحية في الدم مقارنة بمنتجات الألبان عالية الدسم.

4- عصير الطماطم



يحتوي عصير الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة فعال يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما يعمل على تحسين توازن الدهون في الدم.



5- عصير الرمان

يمتاز عصير الرمان بمستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، ما قد يساعد على إبطاء تراكم الكوليسترول في الشرايين وتحسين صحة القلب على المدى الطويل.

6- ماء الليمون



يسهم الترطيب الجيد في دعم قدرة الكبد على استقلاب الدهون المخزنة، كما أن فيتامين سي الموجود في الليمون يعزز من إدارة مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

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